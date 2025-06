Conheça o Al Ain, do Grupo G do Mundial de Clubes

O Al Ain chega ao Mundial de Clubes Ain como um dos mais importantes representantes do futebol dos Emirados Árabes Unidos e da Ásia. Com uma história de sucesso, que inclui o título da Liga dos Campeões da AFC de 2023-24, o time busca mostrar a força do futebol do Oriente Médio e surpreender as potências globais na competição.

Jogos do Al Ain no Mundial 18/6 – 22h (de Brasília) Al Ain x Juventus – em Washington

Eles garantiram sua vaga como um dos campeões da principal competição de clubes da Ásia durante o período de qualificação estabelecido pela Fifa (2021-2024). O Al Ain conquistou o título ao derrotar o Yokohama F. Marinos do Japão em uma final de dois jogos, com um placar agregado de 6 a 3.

Destaques do Al Ain

O Al Ain conta com um quarteto ofensivo e um goleiro de alto nível como seus principais destaques para o Mundial de Clubes. No ataque, o marroquino Soufiane Rahimi é a grande estrela, decisivo e com faro de gol apurado, sendo o artilheiro e a principal arma do time. Ao seu lado, o togolês Kodjo Laba complementa o poder de fogo com sua presença de área e capacidade de finalização.

No meio-campo, o paraguaio Kaku é o cérebro criativo, responsável por orquestrar as jogadas e abastecer os atacantes com passes precisos e visão de jogo. Na retaguarda, a segurança é garantida pelo experiente goleiro Khalid Eisa, que traz confiança e boas defesas para a equipe, além do lendário arqueiro Rui Patrício na reserva.