Como futebol inglês reagiu à morte do primeiro árbitro negro da Premier League

Uriah Rennie morreu no último domingo, dia 08 de junho, aos 65 anos, após enfrentar problemas de saúde nos últimos anos

O simbólico Uriah Rennie, primeiro árbitro negro da história da Premier League, morreu no último domingo (08), aos 65 anos. Nascido na Jamaica e criado em Sheffield, na Inglaterra, ele alcançou o posto de referência no futebol britânico ao comandar sua primeira partida na principal liga inglesa em 1997. Ele apitou mais de 300 jogos pela elite do futebol nacional em 11 temporadas — totalizando 175 partidas pelo campeonato inglês.

Apesar da longa carreira como árbitro e do título de “oficial mais em forma” do futebol, a saúde de Rennie sofreu um grave abalo em 2024. Tudo começou quando ele passou a lidar com fortes dores nas costas durante uma viagem à Turquia. Posteriormente, exames identificaram que a coluna estava se comprimindo devido a um nódulo decorrente de uma condição neurológica rara e inoperável. Assim, pouco depois, ficou paralisado da cintura para baixo.