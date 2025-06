Carrascal vai para o Mundial? Saiba a negociação do Flamengo pelo colombiano

Jorge Carrascal não deve reforçar o Flamengo para o Mundial de Clubes. O clube brasileiro ofereceu 12 milhões de euros (R$ 76,8 milhões), incluindo bônus por metas em contrato, ao Dínamo de Moscou. No entanto, há uma divergência financeira com o valor pedido pelo clube russo, que usa da participação do Rubro-Negro na competição como uma oportunidade de esticar a corda e aumentar a pedida. A informação inicial é do “ge”.

Internamente, o Flamengo já admite ter o atleta somente após o Mundial de Clubes. Além disso, o Rubro-Negro segue confiante na chegada de Carrascal que, além de atuar como 10, pode cair pelos lados de campo.

Além disso, o Flamengo entende que pode aumentar o leque de opções para além do craque uruguaio. O clube, afinal, já identificou que há uma carência no setor quando Arrascaeta desfalca a equipe. Uma de suas principais características é a facilidade para driblar em espaço curto.

O jogador iniciou sua carreira no Millonarios (Colômbia). Aliás, Jorge Carrascal recebeu o apelido de “Neymar colombiano” no início da carreira pelos penteados ousados e descoloridos. No entanto, ganhou destaque no River Plate. Pelo clube argentino, ele jogou ao lado de De la Cruz e participou da campanha do vice da Libertadores em que perdeu para o próprio Flamengo.

