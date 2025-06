Botafogo tentou repatriar velho conhecido na reta final da janela de transferência

No momento, o clube confirmou o goleiro equatoriano Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia argentino Álvaro Montoro e o atacante Arthur Cabral, Além disso, está nos ajustes finais para trazer Joaquín Corrêa, atacante da Inter de Milão, que tem acerto encaminhado (restam as questões burocráticas).

Com a proximidade do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Botafogo encerrou as movimentações na janela de transferência extra, que se encerra nesta terça-feira (10). Assim, a diretoria buscou suprir as carências do elenco, sobretudo em duas posições específicas, como zaga e meio-campo. A informação é do portal “ge”.

“É um nome que pode ser que as coisas aconteçam. Gostaria de contar com os dois no Mundial. Me ajudariam imensamente. O Arthur é muito finalizador, precisamos de um homem assim. O Joaquín pode jogar em qualquer posição do ataque. Se olharem para o currículo dele, inclusive com a seleção da Argentina, verão que ele tem conhecimento enorme do jogo. Ele entusiasma qualquer treinador e qualquer torcida. Espero contar com ele”, disse Renato Paiva.

Proposta por velho conhecido

O Alvinegro também concretizou a contratação de um centroavante para substituir Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest e tentou repatriar um velho conhecido da torcida, por empréstimo. Trata-se de Júnior Santos, que atualmente defende o Atlético-MG, assim como também negociou com Marino Hinestroza, do Atlético Nacional-COL, mas ambas as propostas foram recusadas.

O clube vendeu o atacante ao Galo no início da temporada, porém ele não teve muitas chances com o técnico Cuca. Júnior está no coração da torcida por ter sido o artilheiro na campanha do título da Libertadores , com um tento na decisão.