Botafogo desembarca em Los Angeles para o Mundial de Clubes

A delegação, afinal, ficará no The Ritz-Carlton Bacara. Segundo a assessoria do Botafogo, porém, o dia será de descanso, com apenas uma ativação física no hotel após a chegada. O Glorioso também atenderá a ações da Fifa e demandas internas do próprio clube.

O primeiro compromisso do Botafogo é no domingo (15/6), contra o Seattle Sounders-EUA – donos da casa. A partida será no Lumen Field, em Seattle. Depois, na quinta-feira (19/6), a equipe enfrenta o PSG, atual campeão europeu. Tal duelo ocorre no Rose Bowl, em Los Angeles. Por fim, na segunda (23/6), o time se despede da fase de grupos contra o Atlético de Madrid, também no Rose Bowl.

Das quatro equipes do Grupo B, três farão preparação na Califórnia. Além do Botafogo, PSG e Atlético de Madrid ficarão no Estado. O atual campeão europeu ficará em Irvine, enquanto os espanhóis seguirão para Los Angeles. Já o time da casa, Seattle Sounders, ficará em Renton (Washington).