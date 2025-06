Botafogo anuncia a contratação de Arthur Cabral

Na noite deste domingo, 8/6, o Glorioso anunciou a chegada do substituto de Igor Jesus, que defenderá o Nottingham Forest

O Botafogo anunciou, oficialmentea na noite deste domingo, 8/6, a contratação do atacante Arthur Cabral. Ele chega para assumir a vaga de Igor Jesus, contratado pelo Nottingham Forest. Contudo, ambos defenderão o Glorioso na disputa do Mundial de Clubes.

O atacante Arthur Cabral assinou o contrato com o Botafogo na manhã deste domingo (8), antes do embarque da delegação para os Estados Unidos, país-sede do Mundial. O vínculo é de três anos e meio.