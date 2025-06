Atração da Globo debocha de Neymar e causa insatisfação na internet

A relação entre o grupo Globo e Neymar se mostra gradativamente mais instável. Afinal, em uma produção do programa “Fantástico”, há avaliação que um vídeo debochou do comportamento do astro. No quadro “Isso a Globo não mostra” da atração, houve uma comparação entre as atitudes do atacante e de uma criança, que faz “pirraça”, em uma situação contrária. A decisão da empresa de comunicação causou revolta de alguns internautas, que alegaram falta de respeito com o jogador.

Em meio à indefinição da sua permanência no Santos, aliás, Neymar terá mais um período afastado dos gramados. O craque acabou sendo diagnosticado com Covid-19 e está afastado dos treinamentos do Peixe. Por sinal, o jogador já não comparecia ao CT Rei Pelé desde a última quinta-feira (5), quando começou a sentir os primeiros sintomas.