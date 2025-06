Arthur Cabral chega nos Estados Unidos e se apresenta ao Botafogo

Arthur Cabral, de 27 anos, estava no Benfica, de Portugal. O jogador chegou para substituir Igor Jesus, que foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Assim, ele assinou contrato de três anos.

O Botafogo desembolsou 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) para tirá-lo do Benfica. Além da visibilidade em disputar o Mundial de Clubes, a chance de defender o Lyon, da França, que também pertence a John Textor, pesou na decisão do jogador. Afinal, nomes como Lucas Perri, Adryelson e Thiago Almada seguiram o mesmo caminho.

Campeão da Libertadores de 2024, o Botafogo garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025. Essa será a primeira edição da competição em formato semelhante a Copa do Mundo de seleções e também acontecerá a cada quatro anos.

O Botafogo estreia no Mundial de Clubes no dia 15, às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, em Seattle. O Alvinegro está no Grupo B junto com Paris Saint-Germain, da França, e Atlético de Madrid, da Espanha.

