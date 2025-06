Argentina x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeã e já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Argentina enfrenta a Colômbia nesta terça-feira (10), às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida é válida pela 16ª rodada das Eliminatórias e coloca frente a frente duas seleções que brigam na parte de cima da tabela.

A Argentina é líder isolada das Eliminatórias Sul-Americanas, com 34 pontos conquistados, em 15 jogos. Assim, a seleção já garantiu vaga na próxima Copa do Mundo e tem 10 pontos de vantagem para o Equador, vice-líder da competição.

A baixa confirmada para o duelo contra a Colômbia fica por conta de Tagliafico, suspenso.

Como chega a Colômbia

Por outro lado, a Colômbia, que venceu a Argentina no primeiro turno por 2 a 1, quer seguir como uma ‘pedra no sapato’ dos atuais campeões da Copa do Mundo. Para isso, o time terá que surpreender os argentinos em Buenos Aires e a boa notícia fica por conta da presença de John Arias, destaque do Fluminense e da seleção colombiana.

Nomes como James Rodríguez, Richard Ríos, do Palmeiras, e Luis Díaz também estão à disposição do técnico Néstor Lorenzo para o jogo desta terça-feira.