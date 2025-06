Antony celebra retorno a Seleção: ‘Mais emocionante que a primeira’

Antony ainda é jovem, mas convive com uma vasta experiência na Seleção Brasileira. Afinal, o atacante já disputou a Copa do Mundo de 2022 e foi campeão olímpico com a Amarelinha em 2021. Contudo, esta nova convocação, desta vez pelo técnico Carlo Ancelotti, parece que é a primeira do jogador.

Mas para voltar a Seleção, Antony precisou mostrar resiliência. Afinal, após brilhar no São Paulo e no Ajax, o jogador encontrou dificuldades ao se transferir para o Manchester United. Contudo, o atacante reencontrou seu bom futebol no Real Betis, para voltar a ter chances com a Amarelinha.

“Foi um dos momentos mais emocionantes. Comentei com alguns amigos aqui na Seleção que essa convocação foi mais emocionante do que a primeira vez que vim aqui e (foi) ainda mais emocionante por tudo que eu passei. Estar bem, bater lá embaixo e ter a resiliência que eu tive, com a ajuda de Deus e da minha família, foi muito importante”, disse Antony, para à CBF TV.

“O ponto chave foi me apegar muito em Deus. (…) No momento difícil que passei, cheguei a duvidar de mim e pensava que não ia sair daquela situação. A resiliência que tive de continuar fazendo o meu trabalho, indo no clube, fazendo a minha parte, hoje olho para trás e vejo que esse processo foi necessário. Hoje me sinto uma pessoa muito mais madura, mais preparada, um pai melhor, um esposo melhor e um homem melhor”, completou.

Antony motivado para trabalhar com Ancelotti

O atacante conhece muito bem Carlo Ancelotti. Afinal, os dois se enfrentaram na Espanha quando o treinador ainda estava no comando do Real Madrid. Agora, Antony vai trabalhar ao lado do italiano e só almeja aprender coisas boas.