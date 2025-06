Ancelotti revela conversa com Gerson sobre interesse do Zenit

Treinador da Seleção comenta possível transferência do meio-campista do Flamengo, que foi titular no empate com o Equador

O volante e capitão do Flamengo, Gerson, recebeu uma oferta tentadora do Zenit, da Rússia. O assunto foi além do clube e também parou na Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que conversou com o meio-campista sobre o tema e revelou se a mudança de futuro pode alterar os rumos na Amarelinha.

“Sim, nós conversamos sobre esse assunto, eu conversei com ele e, obviamente, é uma decisão absolutamente pessoal que não afeta as decisões que vamos tomar quando a Copa do Mundo começar. Obviamente há campeonatos que são mais exigentes do que outros ou que temos que analisar, e vamos fazer isso ao longo deste ano para avaliar a condição dos jogadores antes da Copa do Mundo ou qualquer que seja o campeonato. Se for para a Rússia, vamos avaliá-lo no campeonato russo, vamos tentar avaliar todos os jogadores que estão em todos os campeonatos. E são muitos, são muitos, há uma lista muito longa de jogadores muito bons do Brasil e o trabalho que faremos é analisar todos os jogadores”, disse Ancelotti.