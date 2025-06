‘AeroFla’: Flamengo terá esquema especial em embarque rumo ao Mundial

O Flamengo viajará na noite desta quarta-feira (11) para os Estados Unidos, para a disputa do Mundial de Clubes. A delegação embarca no Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no final da noite, e deve ser seguida de perto pela torcida. A Prefeitura, então, montará uma operação especial de trânsito desde cedo.

A equipe só deixará o Centro de Treinamento às 20h30 e o voo está previsto para as 23h. No entanto, a mobilização da Prefeitura funcionará desde as 16h, em dois pontos estratégicos: em frente ao Ninho do Urubu e no Terminal Fundão, onde os torcedores devem se concentrar.

Além disso, um total de 138 câmeras do Centro de Operações farão o monitoramento em tempo real. Pontos como Estrada dos Bandeirantes, Avenida Abelardo Bueno, Avenida Ayrton Senna, Linha Amarela, Linha Vermelha e Galeão passarão por monitoramento.

O “AeroFla” costuma acontecer em embarques e desembarques importantes relacionados ao Flamengo. Em anos mais recentes, a torcida fez grandes festas para as idas e voltas dos títulos das Libertadores 2019 e 2022. Houve também grande movimentação para as disputas dos Mundiais das mesmas temporadas.

O Flamengo está no Grupo D do Mundial de Clubes, no qual irá enfrentar o Chelsea (ING), Esperánce de Tunis (TUN) e Los Angeles (EUA). A primeira partida do Rubro-Negro no torneio será diante do time africano, no dia 16 de junho (segunda-feira), às 22h (horário de Brasília), na Filadélfia. Desse modo, o Coluna do Fla TV traz a transmissão mais rubro-negra da internet, com a voz ‘braba’ de Rafa Penido, no YouTube.