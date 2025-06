Técnico Luciano Spalletti revela que deixará a seleção da Itália

Treinador ainda comanda equipe nesta segunda-feira (9) em jogo contra a Moldávia, em casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

Luciano Spalletti deixará de ser o técnico da Itália. A confirmação foi neste domingo (8) através do próprio treinador, que, durante coletiva prévia ao duelo contra a Moldávia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, confirmou a demissão após conversa com o presidente da federação italiana, Gabriele Gravina. A Itália, afinal, já vem de uma sequência de quatro jogos sem vitórias. O último trinfo foi por 1 a 0, fora de casa, contra a Bélgica, pela Liga das Nações, no fim de 2024. Depois, a seleção perdeu por 3 a 1 para a França, em casa, na última rodada do torneio. Mesmo com tal tropeço, os italianos chegaram às quartas, mas caíram para a Alemanha após derrota por 2 a 1 e empate em 3 a 3. Para piorar, o time estreou nas Eliminatórias para a Copa de 2026 com duro revés para a Noruega (3 a 0), na última sexta-feira (6).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo afirma admirar Messi e não descarta a chance de jogarem juntos “Falei com o presidente ontem (sábado) à noite e ele me disse que serei substituído como técnico da seleção. Eu não tinha intenção de sair. Eu teria preferido ficar e fazer meu trabalho, especialmente quando as coisas não estão indo bem”, afirmou o treinador. Ele também revelou sua decepção consigo mesmo, inclusive agradecendo aos jornalistas pela “educação” após a derrota para a Noruega. Ainda não há nomes favoritos a substituí-lo no cargo, porém. “Estou decepcionado comigo mesmo. E agradeço a vocês (jornalistas) pela educação demonstrada ao avaliar a partida contra a Noruega. Vocês foram compreensivos demais”, disse.