Soteldo pede para deixar o Santos e se aproxima do Fluminense

Soteldo está a caminho do Fluminense. Afinal, o atacante pediu para deixar o Santos, neste domingo (8), para acertar com o Tricolor das Laranjeiras. O Peixe, por sua vez, não deve dificultar a saída e entende que não é positivo ter um jogador insatisfeito dentro do elenco, de acordo com o portal “UOL”.

O Fluminense aumentou a proposta e aceitou as condições do Santos para avançar no negócio. Agora, o Tricolor corre contra o tempo para concluir a negociação até terça-feira (10), prazo final para inscrição de novos jogadores no Mundial de Clubes. Afinal, o clube preencheu 31 de 34 vagas e deixou algumas “reservadas” para reforços.