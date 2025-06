Ronaldinho dá drible humilhante em segurança de Messi. Entenda!

Ex-meia promoveu a terceira edição do jogo festivo "The Beautiful Game", na noite de sábado (7), no Chase Stadium, casa do Inter Miami

Amplamente reconhecido como um dos jogadores mais talentosos da história do futebol, o ex-meia Ronaldinho Gaúcho deu mais um drible “humilhante”. A vítima da vez, curiosamente, foi Yassine Cheuko, segurança de Messi. R10, vale lembrar, promoveu a terceira edição do jogo festivo “The Beatiful Game”, na noite de sábado (7/6), no Chase Stadium, casa do Inter Miami, nos EUA.

Ronaldinho recebeu uma bola na ponta-esquerda, deu um elástico em Cheuko e depois deu outro elástico no segurança de Messi. No entanto, o segundo drible não foi completado. Afinal, a defesa afastou o perigo. O time de Roberto Carlos derrotou o de Ronaldinho Gaúcho por 7 a 6. Ambos foram campeões da Copa do Mundo com o Brasil em 2002, assim como Gilberto Silva e Kleberson.