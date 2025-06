Reintegrado ao elenco do Vasco, Riquelme passará por avaliação minuciosa de Diniz

Com a pausa do Campeonato Brasileiro para a Data-Fifa, o técnico Fernando Diniz se viu diante de uma oportunidade até então inesperada. Ele decidiu reintegrar Riquelme ao elenco do Vasco após o lateral-esquerdo passar um vasto período de atividades em separado. A partir de agora, ele fica sujeito a uma criteriosa observação da comissão técnica do clube.

O jogador de 22 anos passou a trabalhar fora do grupo principal logo após a disputa da terceira rodada do Campeonato Carioca, quando o Cruz-Maltino utilizava uma equipe alternativa.