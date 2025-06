Mbappé faz a diferença, França bate Alemanha e garante terceiro lugar na Liga das Nações

Craque dá assistência e anota gol de número 50 pela seleção francesa, que assegura presença no pódio do torneio

Deu França na disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações 2024/25. Neste domingo (8), os Azuis venceram por 2 a 0 a anfitriã Alemanha no duelo que contou com um gol em cada tempo. Mbappé, com uma bola na rede e uma assistência, fez a diferença na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart. Olise fechou o placar.

Essa, aliás, foi a primeira vez que as seleções disputaram um jogo valendo a terceira posição no torneio. E Mbappé, ao deixar o dele aos 44 minutos da primeira etapa, fez o seu 50º gol com a camisa francesa em 90 partidas. O craque chegou, ainda, a 32 assistências.