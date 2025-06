Itália x Moldávia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em má fase, Azzurra busca primeira vitória no Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo; jogo marca despedida de Luciano Spalletti

Muito pressionada por sua ausência nas últimas duas Copas do Mundo, a Itália chega para sua segunda partidas nas Eliminatórias da Europa para o Mundial de 2026. Nesta segunda-feira (9), a Azzurra recebe a Moldávia, no que será seu primeiro compromisso em solo italiano na busca rumo ao retorno à Copa do Mundo. O jogo, porém, será o último do técnico Luciano Spalletti no comando da Itália .

Como chega a Itália

O treinador Luciano Spalletti ficou com situação insustentável após estrear nas Eliminatórias da Copa com uma derrota por 3 a 0 para a Noruega, em sua primeira partida no Grupo I. Dessa forma, o próprio comandante revelou em coletiva neste domingo (8) que o jogo contra a Moldávia será seu último frente à Azzurra.

“Falei com o presidente ontem (sábado) à noite e ele me disse que serei substituído como técnico da seleção. Eu não tinha intenção de sair. Eu teria preferido ficar e fazer meu trabalho, especialmente quando as coisas não estão indo bem”, revelou.

A Itália, aliás, surge na quarta e penúltima posição da chave. Os três primeiros (Noruega, Israel e Estônia, em ordem), porém, já possuem três partidas realizadas. A disparidade se explica por conta da participação italiana nas quartas de final da Nations, quando caiu diante a Alemanha. Os noruegueses, aliás, dispararam na ponta com a vitória sobre a Itália, chegando aos nove pontos e mantendo os 100%. Israel tem seis pontos, enquanto a Estônia tem três.

Quanto ao time que deve ir a campo, Cambiasso, Di Marco e Frattessi são favoritos a assumirem os lugares de Zappacosta, Udogie e Rovella, respectivamente, no time titular.