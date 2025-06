Hugo Souza se vê ’em casa’ com jogo na Neo Química e celebra nova convocação

Goleiro também vem treinando no CT Joaquim Grava, onde costuma treinar com o Timão e revela 'gosto especial' por nova chamada

Nenhum jogador da Seleção Brasileira está se sentindo mais ”em casa” do que Hugo Souza. Afinal, o Brasil vem treinando no CT Joaquim Grava e vai encarar o Paraguai, na próxima terça-feira (10/6), na Neo Química Arena. Os dois locais pertencem ao Corinthians, clube pelo qual o goleiro se destacou para receber a convocação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estou em casa e muito feliz de estar vivendo esse momento incrível da minha carreira. Estou vivendo um sonho e trabalhando muito para que esse sonho vire rotina. Muito feliz de poder vivenciar isso no lugar onde eu me sinto tão à vontade”, disse Hugo Souza.

Hugo Souza vive sua segunda convocação para a Seleção Brasileira. A primeira aconteceu em agosto de 2018, com apenas 19 anos, quando ainda buscava espaço no Flamengo. Agora ele se vê mais experiente e preparado após boas atuações no Corinthians.

“Tem um gosto especial, com certeza. Era um momento de experiência, de adaptação. Esta tem um gosto especial por ter conseguido desenvolver o potencial que acreditavam em mim naquela época. Hoje consegui colocá-lo dentro de campo aqui no Corinthians e trazer isso para a Seleção faz com que seja especial, porque o trabalho é reconhecido. É um processo que durou sete anos para voltar a acontecer, mas aconteceu quando foi a hora certa”, disse o goleiro.

Hugo Souza quer sua ”casa” lotada

Por fim, o arqueiro, que está acostumado em ver a Neo Química Arena lotada em jogos do Corinthians, agora espera que esteja lotada de brasileiros para empurrar a Seleção na terça-feira.