Goiás vence o Volta Redonda e dispara na liderança da Série B

Com o resultado, o Esmeraldino pulou dos 23 para os 26 pontos. Assim, abriu quatro de distância para o Novorizontino, vice-líder, que venceu a Chapecoense, também pelo placar mínimo, na última sexta-feira (6). O G4 tem ainda Cuiabá (21) e Coritiba (20), também já com 11 jogos. O Remo soma 17 e pode encostar no primeiro pelotão caso vença o Operário no complemento da rodada.

O Goiás derrotou o Volta Redonda por 2 a 0, neste domingo (8), no Hailé Pinheiro (Serrinha), engatou a terceira vitória seguida e disparou na liderança da Série B. O meia Vitinho e o atacante Artur Caíke marcaram os gols do jogo, válido pela 11ª rodada da competição.

Já o Volta Redonda segue em sua luta para escapar da Série C de 2026. O Voltaço está em 15º, com 10 pontos, a mesma do Botafogo-SP, o 16º, que já jogou na rodada. Depois, surgem Criciúma (10) e Amazonas (7), que jogam no complemento da rodada.

Apesar da vitória, o Goiás viu o Volta Redonda ter mais posse de bola e mais finalizações no primeiro tempo. No entanto, o Esmeraldino abriu o placar aos 21 minutos, com Vitinho, que aproveitou passe de Marcão e conduziu bem a bola. Pouco depois, Wellinton Matheus finalizou na trave. O segundo gol saiu apenas aos 48 do segundo tempo, quando Artur Caíke saiu sozinho com o goleiro e não desperdiçou.

O Goiás volta a campo agora no próximo sábado (14/6), quando visita o CRB às 16h. Na outra segunda-feira (23), receberá o Athletic. Já o Volta Redonda recebe o Avaí no dia 17/6.

11ª Rodada da Série B