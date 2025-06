Cristiano Ronaldo marca, Portugal bate a Espanha nos pênaltis e é campeão da Nations

Após espetacular 2 a 2 no tempo normal mais os 30 minutos da prorrogação, decisão ibérica da Liga das Nações é decidida nas penalidades / Crédito: Jogada 10

Portugal é bicampeão da Liga das Nações! Neste domingo (8), a seleção de Cristiano Ronaldo bateu a Espanha por 5 a 3 nos pênaltis (após 2 a 2 no tempo normal mais prorrogação) na grande decisão – na Allianz Arena, em Munique (ALE) – e conquistou seu segundo título. Passa a ser, assim, o maior campeão do torneio, inaugurado em 2018/19, ano que a seleção venceu a competição pela primeira vez. O interminável CR7, é claro, deixou sua marca. Aos 40 anos, o jogador marcou um dos gols de Portugal e encerrou a Nations como artilheiro, com oito tentos. Nuno Mendes fez o outro gol dos portugueses, enquanto Zubimendi e Oyarzabal marcaram pela Espanha.

Primeiro tempo agitado Os primeiros 15 minutos foram de chances para os dois lados. Primeiro, Portugal quase chegou ao seu gol após jogada ensaiada de escanteio. Bernardo Silva ajeitou para João Neves, que pegou mal e mandou para fora. A Espanha, por sua vez, escapou da pressão alta com lançamento longo para Nico Williams nas costas do próprio Neves, que, fora de posição (lateral direita), sofreu demais no primeiro tempo. O craque do Athletic Bilbao rolou para trás, e Pedri, completamente livre, errou o alvo, mandando à esquerda de Diogo Costa. Pouco depois, o próprio Nico arrancou novamente pela esquerda, cortou para o meio e soltou uma bomba. O erro foi por centímetros. Aos 21′, Zubimendi abriu o placar. Após jogada pela direita, Lamine Yamal cruzou e o camisa 18 cabeceou para o meio. A zaga de Portugal bateu cabeça, e João Neves cedeu a bola para Zubimendi, que agradeceu o favor e só complementou para o gol vazio. O empate, porém, não tardou. Nuno Mendes recebeu de Pedro Neto, invadiu a área e chutou com violência para superar Unai Simón, aos 25′. Foi o primeiro gol do jovem de 22 anos pela seleção portuguesa. Na beirada do intervalo, foi a vez do "rei das finais" aparecer: Oyarzabal, autor do gol do título espanhol na Eurocopa (2024) e da Copa do Rei pela Real Sociedad na atual temporada, aproveitou linda assistência de Pedri para dar um leve toque na saída de Diogo Costa, aos 44′, recolocando a Espanha na frente. LEIA MAIS: Debaixo de chuva, Brasil segue preparação para duelo contra o Paraguai

Mexidas mudam o jogo O técnico Roberto Martínez mexeu, tirando João Neves e Chico Conceição – Semedo e Rúben Neves entraram em seus respetivos lugares. Bruno Fernandes, aos 3′, empataria, mas em gol anulado pela assistente Susanne Küng (SUI). A auxiliar aguardou o protocolo do VAR e permitiu a finalização da jogada, mas Pedro Neto, impedido na origem, participou do lance. Fabián Ruiz respondeu, obrigando Diogo Costa a espalmar sua finalização para longe. Interminável Quem tem Cristiano Ronaldo não pode desistir. E com foi o interminável craque português que Portugal chegou ao empate, após jogada incrível de Nuno Mendes pela esquerda. O camisa 7 não tomou conhecimento de Cucurella e, dentro da pequena área, mandou de direita para empatar, aos 15′. Foi o oitavo gol do artilheiro da Nations, que chegou aos 138 por Portugal e 938 na carreira. No fim do tempo normal, porém, precisou sair após sentir dores na coxa direita, para aplausos de pé na Allianz Arena. Prorrogação e pênaltis Nos 30 minutos extras, a Espanha caiu de produção e viu Portugal melhorar. No momento mais quente, Nuno Mendes fez ótima jogada pela esquerda e invadiu a área, caindo pouco antes de tentar a finalização. Ele pedira pênalti de Le Normand, ignorado pelo árbitro. Baena, que acabara de entrar, empurrou o jogador português, dando início a uma breve confusão. Tanto Baena quanto Mendes levaram amarelo.

Pedro Porro, pelo lado espanhol, tentou fazer um gol do meio-campo, quase surpreendendo Costa. As 12 mudanças (uma extra para cada por conta da prorrogação) entre as duas equipes, porém, bagunçaram o jogo. A última boa chance foi em cruzamento de Rúben Dias, que encontrou a cabeça de Diogo Jota. O centroavante, no entanto, mandou por cima. Nas penalidades, Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes Rúben Neves marcaram para Portugal. Merino, Baena, Isco fizeram pela Espanha. Morata, porém, parou em Diogo Costa, com o título ficando para o bicampeão Portugal. Mesmo sem cobrar pênalti, Cristiano Ronaldo foi o mais festejado em campo, com o craque indo às lágrimas com sua segunda conquista pela seleção. Próximos passos Portugal só voltará a campo para as Eliminatórias da Copa, em setembro – próxima Data Fifa. Os Gajos enfrentam a Armênia, fora, no dia 6, pelo Grupo F. Três dias depois duelam contra a Hungria, também longe de casa.