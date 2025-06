Cristiano Ronaldo afirma admirar Messi e não descarta a chance de jogarem juntos

Antes da final da Liga das Nações deste domingo, português relembra a rivalidade de anos com argentino e deixa em aberto formar dupla no futuro

Nem mesma toda a tensão que envolve uma final, no caso, a Liga das Nações, impede Cristiano Ronaldo de sorrir. O astro, que entrará em campo neste domingo (8) com o desejo de levar Portugal ao bicampeonato do torneio diante forte Espanha, comentou sobre a rivalidade criada ao longo de sua carreira com Lionel Messi. CR7 afirmou admirar o craque argentino e não descartou a possibilidade de jogarem juntos no futuro. Confira o vídeo!