Conheça o Wydad Casablanca, do Grupo G do Mundial de Clubes

O Wydad Casablanca chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 como um dos grandes representantes do futebol marroquino e africano. Com uma rica história de títulos e uma torcida apaixonada, o time busca mostrar a força do futebol do Norte da África e surpreender os gigantes de outras confederações na competição.

Jogos do Wydad Casablanca no Mundial 18/6 – 13h (de Brasília) Manchester City x Wydad Casablanca – na Filadélfia

Eles garantiram sua vaga como um dos campeões da principal competição de clubes da África durante o período de qualificação estabelecido pela Fifa (2021-2024). O Wydad conquistou o título ao derrotar seu grande rival continental, o Al Ahly do Egito, na final daquela edição.

Destaques do Wydad Casablanca

O Wydad Casablanca chega ao Mundial de Clubes com jogadores-chave que impulsionam o time. No meio-campo, Mehdi Moubarik se destaca como um volante promissor e com grande potencial, trazendo dinamismo e solidez à equipe. No setor ofensivo, o ganês Samuel Obeng tem sido uma peça importante, contribuindo com gols e movimentação no ataque.

Time-base (Varia entre 4-3-3 e 4-2-3-1)