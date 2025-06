Caso Pachuca: o que aconteceria ao Botafogo se o Lyon fosse ao Mundial de Clubes?

León, do México, foi excluído da competição por fazer parte do mesmo grupo do Pachuca, que também disputará o torneio

A exclusão do León (MEX) do Mundial de Clubes 2025 por violar regras de propriedade da Fifa acendeu um importante sinal de alerta para outras equipes envolvidas com grupos multinacionais. Afinal, a equipe mexicana havia se classificado ao vencer a Liga dos Campeões da Concacaf em 2023.

No entanto, como pertence ao mesmo grupo do Pachuca (MEX), que também garantiu vaga no torneio, a Fifa interveio. De acordo com o regulamento, duas equipes controladas por uma mesma entidade não podem disputar a mesma edição da competição. Assim, o Léon saiu do Mundial, sendo substituído pelo LA FC, dos Estados Unidos. Diante disso, surge uma questão relevante: o que aconteceria com o Botafogo se o Lyon tivesse vencido a Champions League de um dos últimos quatro anos?