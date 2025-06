Briga generalizada marca triunfo da Portuguesa-SP sobre Nova Iguaçu pela Série D

Aos 17 minutos do segundo tempo, o zagueiro Eduardo Biazus, da Lusa, correu em direção ao atacante Fernandinho e deu um soco no adversário, que revidou com o mesmo golpe. Xandinho, do time do Rio de Janeiro, entrou no tumulto ao chegar com uma voadora no defensor. Tudo ocorreu em frente ao árbitro Marcos Mateus de Sousa, do Tocantins.