Athletico x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

O Furacão, uma decepção no torneio até aqui, ocupa apenas a 12ª colocação, com 14 pontos. Já o Dragão está logo atrás, com 11 pontos, na 14ª posição, mais perto da zona de rebaixamento.

Athletico e Atlético Goianiense fazem um confronto de equipes que querem dias melhores na Série B . A partida que reúne dois rebaixados da Série A no ano passado acontece no começo da noite deste domingo (08), às 18h, na Arena da Baixada.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletico

Depois de uma sequência complicada na competição, o Rubro-Negro ainda não perdeu desde a chegada de Odair Hellmann. Até aqui, uma vitória e um empate. E um novo triunfo dentro de casa é importantíssimo para o Furacão se recuperar. Para o duelo, o Athletico não contará com Luiz Fernando, lesionado, e com João Cruz, que está com a Seleção Sub-20 no Egito.

Como chega o Atlético Goianiense

Assim como o adversário, o Dragão também não faz uma grande competição. Além da proximidade com a zona de rebaixamento, o Atlético não vence há quatro jogos, vindo de duas derrotas seguidas. Para o duelo em Curitiba, Fabio Matias não possui desfalques e deve manter a mesma equipe dos últimos jogos.

ATHLETICO X ATLÉTICO-GO

Série B do Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data e horário: 08/06/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

ATHLETICO: Mycael; Kauã Moraes, Habraão, Léo e Esquivel; Falcão, Felipinho, Zapelli e Giuliano; Renan Peixoto e Tevis (Alan Kardec) Técnico: Odair Hellmann.

ATLÉTICO-GO: Vladimir; Ruan, Matheus Felipe, Alix Vinicius e Conrado; Willian Maranhão, Rhaldney e Robert; Marcelinho, Federico Martínez e Sandro Lima. Técnico: Fabio Matias.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)