Ancelotti recebe visita de Arthur Elias no CT Joaquim Grava

Treinador da Seleção Brasileira Feminina se encontrou com o italiano e conversaram rapidamente, ao lado do executivo Rodrigo Caetano

Após se encontrar com seu antecessor, Dorival Júnior, no último sábado (07/6), o técnico Carlo Ancelotti recebeu a visita de outro treinador neste domingo (08/6), antes do treino do Brasil. Afinal, Arthur Elias, comandante da Seleção Brasileira Feminina, esteve presente no CT Joaquim Grava e conversou com o italiano.

O papo foi registrado pela CBF, que divulgou as imagens pouco depois do encontro. Aliás, o executivo Rodrigo Caetano também participou do encontro. Arthur Elias sempre foi um admirador de Ancelotti. Em maio, ele elogiou a contratação durante entrevista coletiva da Seleção feminina.

“Expectativa muito grande, como todos vocês, por um treinador desse nível. O maior vencedor do futebol mundial. Parabenizar o presidente Ednaldo, Rodrigo e Juan por essa contratação, que vai ter um impacto muito grande para o futebol. Masculino e feminino. Esses impactos são produtivos para o nosso processo. Ele, com toda a liderança e experiência que tem, pode contribuir para isso”, disse Arthur Elias.

Além disso, Arthur Elias aproveitou para visitar um lugar no qual ele conhece muito bem. Afinal, antes de assumir a Seleção feminina, ele comandou o Corinthians feminino por oito anos. Foram, ao todo, 327 jogos à frente do Timão (258 vitórias, 44 empates e 25 derrotas), com nada mais nada menos do que 16 títulos conquistados.

