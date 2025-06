Alex Santana se despede do Corinthians

A caminho do Grêmio, o volante Alex Santana despediu-se do Corinthians na tarde deste domingo (8). Assim, o meio-campista publicou um texto no Instagram, afirmando que sempre levará o Timão no seu coração. Inclusive, ele valorizou até as vaias que recebeu da torcida.

Alex Santana está com 30 anos e assina contrato de empréstimo com o Grêmio válido até dezembro de 2027. O volante, vale lembrar, estava no Timão desde julho do ano passado, com dois gols e 37 partidas disputadas no período. Assim, conquistou o Campeonato Paulista deste ano. Natural de Atibaia (SP), o atleta começou a carreira no Internacional e passou ainda por Criciúma, Guarani, Paraná, Botafogo, Ludogorets e Athletico Paranaense.

Sem muito espaço no Corinthians de Dorival, Alex Santana não entra em campo desde a vitória sobre o Racing por 1 a 0, há quase um mês. O volante, inclusive, sequer foi relacionado para o jogo mais recente do Timão: o empate sem gols com o Vitória no último final de semana.