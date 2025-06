Adversário do Fluminense no Mundial encaminha acerto com irmão de Bellingham

Jobe Bellingham está perto de seguir os passos do irmão astro do Real Madrid e defender o Borussia Dortmund, da Alemanha

O jovem meia, de 19 anos, faria o mesmo caminho do irmão. Jude Bellingham, por exemplo, começou a carreira em 2019 pelo Birmingham, da Inglaterra, e no ano seguinte foi para o Borussia Dortmund. Quatro anos depois, o Real Madrid contratou a joia inglesa. Na sua primeira temporada na capital espanhola, conquistou o título da Liga dos Campeões sendo um dos protagonistas.

Jobe Bellingham está perto de seguir os passos do irmão Jude Bellingham. Afinal, o irmão do astro do Real Madrid, da Espanha, deve deixar o Sunderland, da Inglaterra, e acertar com o Borussia Dortmund, da Alemanha, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Dessa forma, o meia disputaria o Mundial de Clubes e poderia enfrentar o Fluminense , no próximo dia 17, nos Estados Unidos.

Assim como o irmão, Jobe Bellingham também começou a carreira no Birmingham. Ele estreou profissionalmente com 16 anos e 107 dias. Dessa forma, se tornou o segundo mais jovem a estrear pelo clube inglês na história. O meia disputou 26 jogos entre 2021 e 2023, e foi para o Sunderland. Na nova equipe, disputou 90 partidas e fez 11 gols, além de ajudar no acesso à elite do futebol inglês neste ano.

Agora, Jobe Bellingham pode seguir o mesmo caminho do irmão e defender o Borussia Dortmund. O clube alemão disputará o Mundial de Clubes e está no Grupo F junto com Fluminense, Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul. A estreia será contra o Tricolor das Laranjeiras, no dia 17, às 13h (de Brasília), em Nova Jérsei.

