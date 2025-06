Adversário do Fluminense, Mamelodi Sundowns embarca para os EUA

Time sul-africano será o terceiro rival do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, com duelo agendado para o dia 25 de junho

Terceiro e último adversário do Fluminense na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, embarcou neste domingo (8) para os Estados Unidos, onde enfrentará o Flu no dia 25 de junho. Antes, porém, a equipe encara ainda o Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Ulsan, da Coreia do Sul. Os dois primeiros colocados se classificam para as oitavas de final.

A imprensa local, aliás, destacou um acessório do técnico português Miguel Cardoso: um gorro de tricô com a bandeira sul-africana. Além disso, os veículos sul-africanos destacaram a entrevista do capitão Ronwen Williams. Ele afirmou que a equipe já virou a chave após perder para o Pyramids (EGI) por 2 a 1, no último final de semana, pela final da Liga dos Campeões da África.