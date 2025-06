Zenit avisa que vai pagar multa, e Gerson fica perto de deixar o Flamengo

Clube da Rússia comunicou que está preparado para arcar com a multa rescisória do volante, estipulada em 25 milhões de euros

O volante Gerson deve deixar o Flamengo após o Mundial de Clubes. O Zenit, da Rússia, comunicou que está preparado para arcar com a multa rescisória do volante, estipulada em 25 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões). Agora, cabe ao atleta decidir se aceita ou não a proposta do clube europeu.

A oferta agradou a Gerson, que deu o ‘ok’ para que a negociação entre nos seus trâmites finais. A tendência, neste momento, é que o jogador de 28 anos deixe o Rubro-Negro nas próximas semanas.