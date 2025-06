Sob olhares de Gabigol, Cruzeiro goleia o 3B da Amazônia no Brasileirão feminino

Time mineiro não toma conhecimento do adversário, goleia em seus domínios e mantém a liderança do Campeonato brasileiro

Ainda no primeiro tempo, as Cabulosas encaminharam a vitória, abrindo 4 a 0. Logo aos sete minutos, Marília inaugurou o placar. Letícia, pouco depois, anotou duas vezes. Gisseli, com uma linda jogada, serviu Sochor, que apareceu livre na grande área e deslocou a goleira.

O Cruzeiro não tomou conhecimento do 3B da Amazônia ao golear por 5 a 1 neste sábado (7), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo ocorreu na Arena Gregorão, em Contagem (MG). O atacante Gabigol e o dono da SAF Celeste, Pedro Lourenço, marcaram presença no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O time visitante descontou com Ysaura Viso, aos 20 minutos da etapa final. Logo depois, a estrela de Gisseli voltou a brilhar: com um toque por cobertura, marcou o quinto e último gol do Cruzeiro. Ao fim da partida, a atleta comentou sobre o desempenho da equipe celeste.

“Consequência do jogo (toque de calcanhar e gol por cobertura). A gente foi ganhando confiança, se soltando mais. Estou muito feliz pelo desempenho da equipe, feliz pelo gol. É uma honra vestir essa camisa. A gente queria muito essa vitória. Disparamos na classificação” disse Gisseli à Cruzeiro TV.

Próximo jogo e classificação do Cruzeiro

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 35 pontos e garantiu a liderança da competição. Ainda restam duas rodadas para o fim da fase inicial do Brasileirão Feminino. O time volta a campo no próximo sábado (14), quando enfrenta o Sport às 15h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela 14ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.