Seleção boliviana tem atraso na volta ao país e acusa venezuelanos de sabotagem

Concorrentes diretos pela vaga da repescagem internacional, as duas seleções estão de olho na sétima posição da tabela no qualificatório da América do Sul. Com três rodadas a jogar, a Bolívia ocupa a oitava colocação, com 14 pontos, e ameaça diretamente os venezuelano, em sétimo, com 18 somados.

De acordo com a delegação boliviana, o avião fretado não decolou porque não havia autorização para voo algum partir de Maturín, o que causou estranheza e apontamentos por parte da seleção da Bolívia. Assim, o grupo boliviano retornou ao hotel e apenas neste sábado conseguiu embarcar para o seu país. Na capital La Paz, a delegação terá outra viagem, desta vez para El Alto.