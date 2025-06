São Paulo goleia o Bragantino e garante classificação no Brasileirão Feminino

O São Paulo garantiu sua vaga na próxima fase do Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (07), o Tricolor goleou o Bragantino, fora de casa, por 4 a 0, saltou para a segunda posição, com 27 pontos, e carimbou seu passaporte para as quartas de final. O Massa Bruta deixou a zona de classificação e caiu para a nona posição, com 16 pontos.

A partida começou equilibrada, com oportunidades para os dois lados. Giovanna Crivelari parou em Thalya, enquanto Paulinha foi travada pela defesa. A atacante do Bragantino ainda mandou uma finalização para fora, assim como Isa Guimarães, pelo Tricolor. Na segunda oportunidade que teve, a atacante arriscou de fora da área e abriu o placar para o São Paulo.