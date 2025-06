Sampaio Corrêa x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Jogo pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. Sampaio já está eliminado, mas Ceará tem grande chance para avançar ás quartas

Sampaio Corrêa e Ceará se enfrentam neste sábado, às 17h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida é válida pelo Grupo B. Enquanto o lanterna e eliminado Sampaio Corrêa tenta uma despedida digna diante de sua torcida, no Castelão (em São Luís), o Ceará vai a campo com a melhor equipe possível. Não estará com força máxima, pois há alguns desfalques por lesão e suspensão. O destaque do time é o artilheiro Pedro Raul, que vive boa fase. A Voz do Esporte faz acobertura deste jogo a partir das 16h (de Brasília). O comando e a narração é de Christian Rafael.

O Ceará se classifica às quartas de final se vencer a partida. Também pode avançar com um empate, desde que uma das seguintes combinações aconteça: CSA ou Confiança perca; ou o Náutico vença o Bahia por menos de 4 gols de diferença.