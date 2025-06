Rodrigo Caetano revela detalhes das mudanças na CBF e relação com Ancelotti

A CBF teve muitas mudanças no último mês. Do treinador até a presidência, muitos deixaram e começaram em um cargo na entidade, mas um permanece: Rodrigo Caetano. O diretor foi quem teve o trabalho mais impactado, mas também começou a receber mais autonomia após as trocas.

“Se eu permaneci (na saída do Dorival), é porque estava aceitando ou concordando com o modelo. Podia ter as minhas divergências, mas isso vai ficar no âmbito interno. O que mudou eu acho que foi esse poder de decisão, que muitas vezes eu estava acostumado em clube. Decisões que estão na minha alçada, é claro. A CBF tem governança, mas estou percebendo um impacto de maior celeridade nos processos. Se você toma decisão e faz com que caminhe, você acelera muito e as coisas funcionam melhor”, disse Rodrigo Caetano, que prosseguiu.

“Tenho mais autonomia. Não posso dizer que não tinha nenhuma, ou o que eu estava fazendo lá? Debatíamos questões mais sensíveis. Hoje, essa autonomia aumentou e melhorou na gestão do Samir. Sem dúvidas”, completou, em entrevista ao ge.

Rodrigo Caetano comenta relação com Ancelotti

Rodrigo Caetano também comenta que construiu uma relação boa com Carlo Ancelotti nos últimos dias e acredita que conseguiu mostrar ao italiano, uma entidade organizada para trabalhar.

“A relação que estabelecemos com o Ancelotti e o staff tem um ponto inicial na ida com o Juan para Madrid. Foi a oportunidade que tivemos de apresentar como é o funcionamento do departamento. Ele não tinha essa ideia, o que é normal por estar sempre um treinador de clube, o maior de todos. O mais importante era mostrar em que tipo de organização ele iria chegar. Ele ficou impressionado com a estrutura e comprovou nesses dias no Brasil que o que mostramos é aplicado aqui. Isso aumentou a confiança dele e está sendo muito bacana”, finalizou.