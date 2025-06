River Plate tentou contratar Cristiano Ronaldo para o Mundial de Clubes

Cristiano Ronaldo revelou que recebeu convites da Argentina para disputar o Mundial de Clubes. A declaração foi feita durante a entrevista coletiva neste sábado (7), antes da final da Liga das Nações, e chamou a atenção da imprensa internacional. Pouco depois, o mistério acabou sendo desvendado. De acordo com informações do jornal argentino ‘Olé’, o clube interessado em contar com o craque português era o River Plate. A iniciativa partiu do técnico Marcelo Gallardo, que demonstrou interesse em ter CR7, hoje com 40 anos.

