Qual o valor real da dívida do Atlético? Gestor fala sobre os débitos no clube

Em entrevista na Arena MRV neste sábado, Rafael Menin detalhou os números sobre as dívidas do Galo

Um dos principais investidores da SAF do Atlético-MG, Rafael Menin detalhou as dívidas do clube em entrevista neste sábado (7)/6, na Arena MRV. O dirigente mencionou os débitos do Galo, que, segundo o balanço divulgado, somam R$ 1,369 bilhão.

Por outro lado, um relatório produzido pelo consultor financeiro Cesar Grafietti aponta R$ 2,304 bilhões em dívidas. Diante dessa diferença, Menin decidiu explicar os números.