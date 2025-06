Portugal x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Portugal e Espanha disputam o título da Liga das Nações neste domingo (8). O clássico ibérico entre as seleções será disputado às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Em caso de empate no tempo regulamentar, o troféu será definido na prorrogação ou nos pênaltis. Cristiano Ronaldo tenta superar Lamine Yamal neste duelo de gerações na decisão do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).