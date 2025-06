Palmeiras faz atividades com bolas paradas mirando a estreia no mundial

Alviverde viaja aos Estados Unidos, na segunda-feira (09) e estreia no Mundial contra o Porto, no dia 15

Neste sábado (07), o Palmeiras deu sequência à preparação para a estreia no Mundial de Clubes, marcada contra o Porto, no dia 15, nos Estados Unidos. A comissão técnica comandou uma atividade física e, em seguida, direcionou o foco para jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas.

Abel Ferreira também promoveu treinos em campo reduzido, com disputas de seis contra seis jogadores — outro time de seis entrava logo após. Já o atacante Paulinho seguiu o planejamento do Núcleo de Saúde e Performance do clube e realizou trabalhos apenas na parte interna, com foco no controle de carga. Desde que chegou ao Palmeiras, o jogador ainda não se destacou e segue em busca de espaço no elenco.