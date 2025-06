Na estreia de Enderson Moreira, América perde para a Ferroviária

Jogo pela 11ª rodada da Série B termina com vitória dos paulistas por 2 a 1. América perde invencibilidade de 36 jogos no Independência

Em jogo que marcou a estreia do técnico Enderson Moreira em sua terceira passagem pelo América-MG, o time mineiro sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 para a Ferroviária, neste sábado (7/6), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O América abriu o placar no primeiro tempo, com Stênio, mas viu a Ferroviária reagir e virar na etapa final, com gols de Barreto e Carlão.

Esta derrota acabou com a invencibilidade de 36 jogosdo América em seus domínios. E também foi aprimeira vitória da Ferroviária, fora de casa, nesta Segundona.