Kaio Jorge comenta como saída de Dudu repercutiu no elenco do Cruzeiro: ‘Serviu de exemplo’

Em excelente fase na temporada, Kaio Jorge é peça-chave na campanha do Cruzeiro, que passou a brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. Com dez gols em 17 partidas pela Raposa, o atacante viu o clube encerrar um período caótico que teve o ápice na saída de Dudu, um dos principais reforços do ano e que rescindiu contrato após não ter espaço com o técnico Leonardo Jardim. Poucos dias depois, ele se transferiu para o arquirrival Atlético, onde aguarda pela estreia oficial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

”Em alguns momentos o Dudu se mostrou um pouco insatisfeito com a diretoria e com o treinador. Então, eles resolveram da forma que tinha que ser. Mas também foi um exemplo para o grupo para fechar a boca e trabalhar. Estamos, aliás, bem cientes do que é o Cruzeiro hoje, um clube organizado e que tem uma diretoria que nos ajuda o tempo todo e está sempre presente. Eles nos dão total confiança para desempenharmos o melhor dentro de campo”, afirmou ele, em entrevista ao Programa “Bola da Vez”, do canal ESPN.

Com casa em ordem, Cruzeiro deslancha

Dudu fez apenas 17 partidas e marcou dois gols nesta passagem pelo Cruzeiro. Sua última aparição, aliás, foi em 24 de abril, contra o Palestino, pela Sul-Americana. Titular naquela ocasião, o atacante foi substituído aos 18 minutos da etapa final.

Por não alcançar o limite de jogos no Brasileirão, ele está livre para atuar por outro clube. Sua estreia pelo Atlético, aliás, deve ocorrer no dia 12 de junho diante do Internacional, na Arena MRV, pela 12ª rodada.

Enquanto isso, o Cruzeiro, liderado por Kaio Jorge, ostenta uma série invicta de 11 jogos. Embora tenha sido eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, o time celeste acumula boas atuações no Brasileirão e na Copa do Brasil.