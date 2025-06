Jorginho, reforço do Flamengo, explica escolha pelo número 21 na camisa

Jorginho foi oficialmente apresentado pelo Flamengo neste sábado (7), após realizar seu primeiro treino no CT do Ninho do Urubu. Assim, durante a entrevista coletiva, o volante revelou os motivos da escolha pela camisa 21.

“Acabei optando pela (camisa) 21 poque foi o ano mais importante da minha carreira, com conquistas que me trouxeram alegria. Espero que esse número me traga sorte para viver muitas alegrias com essa camisa. É a data de nascimento de um dos meus filhos. É um número que já foi e tá sendo muito especial para mim”, contou.