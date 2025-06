Jorginho elogia Filipe Luís e confia em conquistas no Flamengo

Com tatuagem de taça no braço, jogador disse que combina com estilo de Filipe Luís e acredita no sucesso com a camisa 21 / Crédito: Jogada 10

Durante a coletiva de apresentação no Flamengo, neste sábado (7/6), Jorginho enfatizou aspectos familiares e profissionais para sua vinda ao Rubro-Negro. E elogiou o treinador Filipe Luís. “Ele me chamou , conversou sobre tática, princípios, como ele gosta que a equipe se comporte e tem muitas singularidades com as minhas características na carreira. Isso é um fator que pode me ajudar a desenvolver o meu futebol. Então, estou no caminho certo para fazer um grande trabalho”, disse.

Ele deixou claro que confia na condução do time pelo ex-jogador, que assumiu a função de técnico do time principal em setembro de 2024, após passagem – no mesmo ano – como treinador das equipes Sub-17 e Sub-20. "Acredito que nosso treinador seja um cara que estude bastante e seja aberto a conversas e discussões para buscar soluções juntos para melhorar a equipe, o que é primordial", afirmou. Jorginho quer deixar legado no Brasil Mais cedo, Jorginho fez seu primeiro treinamento no Flamengo, acompanhado de perto por Filipe Luís. Ao longo da coletiva , ele falou da expectativa por jogar profissionalmente no Brasil pela primeira vez. Afinal, o volante catarinense, nascido na cidade de Imbituba em 20/12/1991, foi para a Europa ainda na adolescência, em 2010, e somente agora, aos 33 anos, terá a experiência de disputar campeonatos em seu país. "Deixei meu legado no exterior e quero deixar aqui também", disse.

Jorginho construiu uma carreira tão sólida no exterior que a coletiva deste sábado, no Ninho do Urubu, foi a sua primeira em língua portuguesa. E ele brincou dizendo que teve dúvidas sobre alguns termos. Desde que chegou à Europa em 2010 para defender o Verona, ele também passou pelo Sambonifacese e pelo Napoli, também na Itália, Chelsea e Arsenal, na Inglaterra. Jorginho tem nacionalidade italiana e já foi decisivo em partidas da seleção conhecida como Azzurra. Agora tem um reencontro com o Brasil. Escolheu a camisa 21 porque acha que o número traz sorte. O jogador, que tem uma tatuagem de taça no braço, quer muitos troféus pela frente. “Acabei optando pela (camisa) 21 porque foi o ano mais importante da minha carreira, com conquistas que me trouxeram alegria. Também é a data de nascimento de um dos meus filhos. É um número que já foi e tá sendo muito especial para mim. Espero que esse número me traga sorte para viver muitas alegrias com essa camisa”, concluiu.