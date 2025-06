Jorginho, do Flamengo, revela qual posição prefere atuar e influência da esposa em negociação

Jogador também avaliou condicionamento físico e explicou o que do projeto do Rubro-Negro pesou para decisão / Crédito: Jogada 10

Jorginho, novo reforço do Flamengo e que vai atuar pela primeira vez no Brasil, contou em entrevista coletiva neste sábado (7), o motivo que aceitou o projeto do Rubro-Negro. Ele reforçou que o elenco, o técnico e a torcida, pesaram na decisão. “Acredito que é um momento da minha vida, depois de tanto tempo fora, que essa oportunidade apareceu e apareceu no momento certo também. Poder voltar para o meu país depois de tantos anos foi algo que sinceramente me surpreendeu um pouco, mas estou muito feliz com essa oportunidade, quero poder viver ela da melhor maneira possível e sendo com um clube como esse, te dar só mais motivo de vontade de querer viver isso pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e obviamente pelo apoio dessa nossa maravilhosa que eu sempre acompanho de longe”, disse.

Além disso, o volante revelou a influência da sua esposa, Catherine, na negociação. Ele chegou a fazer uma viagem para o Rio de Janeiro com ela em um período de folga, para que ela pudesse conhecer a cidade. "Minha família é muito importante pra mim e a felicidade dela é importante pra mim também. Ela nunca viveu fora de Londres, então eu sabia que seria uma mudança grande. Seria importante ter a certeza de que ela poderia ser feliz onde a gente fosse. Então acredito que, digamos, o sim dela seria muito importante que eu pudesse tomar essa decisão, que era uma vontade minha também, mas eu não tomaria uma decisão se fosse fazer ela infeliz num lugar onde ela não pudesse adaptar ou que ela não pudesse viver, então acredito que ela tenha sido um fator importante", afirmou. Posição preferida O novo camisa 21 do Flamengo abriu o jogo sobre qual posição prefere jogar. Vale ressaltar que Filipe Luís tem algumas opções para atuar no meio de campo. "Nesse momento depois de viver tantas coisas em tantos modelos de jogo diferentes, taticamente falando, eu conseguiria me adaptar dependendo do companheiro ao lado e do adversário, aprendi muito na jornada, e minha posição que eu fico mais confortável é a de camisa 5 para ajudar na construção e quebrar pressão do rival e facilitar o jogo dos companheiros. Mas sem problema jogar como segundo volante também me sinto confortável nas duas posições", contou.

Jorginho fez primeiro treino pelo Flamengo Jorginho realizou seu primeiro treino na manhã deste sábado (7), no CT Ninho do Urubu, ao lado dos companheiros que não estão com as respectivas seleções nesta Data Fifa. Como ele estava no Arsenal, o jogador vem de fim da temporada europeia. Dessa forma, há cautela com o jogador justamente por conta do fim da temporada europeia. Além disso, ele teve uma pneumotórax no Arsenal, mas já está totalmente curado e o departamento médico informou que o volante está bem. Assim, em entrevista coletiva, o volante afirmou que vai saber como está sua condição nos próximos dias, mas que se sente bem e com muita vontade de jogar.

“A minha condição é algo que vou descobrir nos próximos dias porque tive meu ultimo jogo foi em 25 de maio, mas me sinto bem. Fiz treinamento e estou com muita vontade de jogar”, disse. Contrato com o Flamengo A negociação entre as partes demorou alguns meses até se concretizar. Jorginho tinha contrato com os Gunners até o fim deste mês, porém abriu mão de uma bonificação de aproximadamente 500 mil libras, algo em torno de R$ 3,8 milhões para rescindir. Afinal, ele tem o desejo de atuar pelo Rubro-Negro no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Vale ressaltar, portanto, que o volante vai receber o salário mais alto da história do clube: R$ 2,9 milhões contando a remuneração mensal de salário, imagem e todos encargos. O contrato com o clube carioca é até julho de 2028.