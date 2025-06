Internacional mantém desejo em contratar volante Elián Irala, do San Lorenzo

Meio-campista é um desejo antigo do Colorado e seu nome entrou novamente em pauta para a sequência da temporada

O volante Elián Irala, desejo antigo do Internacional, segue como prioridade do departamento de futebol. O argentino, que atua no San Lorenzo (ARG), também desperta o interesse de outros clubes brasileiros e dos Estados Unidos.

Mesmo assim, Irala prefere uma transferência para o clube gaúcho. A negociação, no entanto, enfrenta obstáculos. Em fevereiro, quase houve um acerto entre as partes. Mas, após semanas de tratativas, os argentinos colocaram impedimentos e as conversas não avançaram.