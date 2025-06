Inglaterra vence Andorra e mantém 100% nas Eliminatórias

Em jogo morno no Estádio RCDE, casa do Espanyol, em Barcelona, a Inglaterra venceu a seleção de Andorra por 1 a 0, com gol marcado por Harry Kane no início da segunda etapa. Com o resultado neste sábado (7), o ‘English Team’ chegou a três vitórias nas três primeiras rodadas do Grupo K e manteve os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Dessa maneira, o técnico Thomas Tuchel segue com números positivos em seu início de trabalho na seleção inglesa. Antes, a Inglaterra teve vitórias seguras sobre Albânia e Letônia. Ao todo, os ingleses têm seis gols marcados e nenhum sofrido.