Goiás x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

O Goiás lidera a competição com 23 pontos, um a mais que o vice-líder Novorizontino, que já jogou na rodada. Caso vença, o clube goiano pode abrir uma distância de quatro pontos. Já o Volta Redonda está na 15ª posição, com dez pontos, um a mais que o Criciúma, primeira equipe da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Goiás

Embalado por uma sequência de seis jogos sem derrota, o Goiás quer seguir na ponta da tabela, ganhando mais uma rodada de gordura na liderança. Para o duelo deste domingo, Vagner Mancini não contará com o zagueiro Messias, lesionado, e Lucas Ribeiro deve iniciar a partida.

Como chega o Volta Redonda

Assim com o adversário, o Voltaço também chega com uma boa sequência de jogos invictos. A equipe carioca não perde há cinco jogos. Entretanto, só venceu duas partidas neste intervalo. Para o confronto em Goiânia, o técnico Rogério Correa conta com o retorno de Pierre, que estava suspenso.

GOIÁS X VOLTA REDONDA

Série B do Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data e horário: 08/06/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiãnia (GO).

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Willean Lepo (Lucas Lovat); Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Lucas Adell; Jhonny, Pierre, Robinho, Raí e Sanchez; João Victor e Heliardo. Técnico: Rogério Correa.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)