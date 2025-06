Fluminense é o primeiro clube brasileiro a chegar nos EUA para o Mundial

A delegação do Fluminense foi a primeira entre aoclubes brasileiros que disputam o Mundial de Clubes a chegar aos Estados Unidos. Neste sábado (7/6), o elenco desembarcou na cidade de Colúmbia, na Carolina do Sul, que servirá como base do time durante o torneio. A estreia no Mundial de Clubes está marcada para o dia 17, contra o Borussia Dortmund. E já fez na tarde de hoje o primeiro treinamento em solo americano.

Contudo, a diretoria corre contra o tempo para trazer novos nomes a tempo da competição. Todavia, o atacante Germán Cano, que permanece no Rio, relatou que ainda não está 100% fisicamente, mas continua o tratamento.

“Estou muito bem, fazendo uma alimentação especial para acelerar a cicatrização do ligamento colateral. Me preparei bastante e melhoro fisicamente a cada dia. Ainda não estou 100%, pois falta treinar com os companheiros. Nesse mês em que fiquei fora, me dediquei muito ao fortalecimento do corpo para voltar o mais rápido possível. Quero ajudar o time”, afirmou o argentino.

Confira os 31 inscritos (até agora) do Fluminense

Goleiros:

Fábio

Vitor Eudes

Gustavo Ramalho

Marcelo Pitaluga