Fluminense avança na contratação de Soteldo, mas ainda precisa superar entrave

O Fluminense deu um passo importante para a contratação do atacante Soteldo após uma troca de contrapropostas com o Santos. Isso porque o Tricolor das Laranjeiras conseguiu chegar aos valores informados pelo Peixe. Contudo, as partes ainda não entenderam sobre as condições de parcelamento.

Enquanto os paulistas querem o dinheiro à vista, os cariocas almejam um parcelamento. O Santos detém apenas 50% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, a negociação não tem aprovação total dentro do Santos, já que o entendimento é o de que será difícil uma reposição à altura.